[27th November 2022] FIFA World Cup Today’s Matches, Referees, Starting Lineups, Kickoff Time, and Live Stream Channels

So Here are the matches for today in FIFA Qatar World Cup 2022. Four games will include Japan vs. Costa Rica, Belgium vs. Morocco, Croatia vs. Canada, and Spain vs. Germany. Let’s chack out every detail about today’s matches below.

Japan vs. Costa Rica

Here is every detail about Japan vs. Costa Rica match for today below.

Match Officials

Referee: Michael Oliver (ENG) Assistant Referee 1: Stuart Burt (ENG) Assistant Referee 2: Simon Peter Bennett (ENG) Fourth Official: Maguette N’Diaye (SEN) Reserve Assistant Referee: Malick El Hadj Samba (SEN) Video Assistant Referee: Jerome Brisard (FRA) Assistant Video Assistant Referee: Benoit Millot (FRA) Offside Video Assistant Referee: Cyril Gringore (FRA) Support Video Assistant Referee: Adil Zourak (MOR) Standby Assistant Video Assistant Referee: Nicolas Danos (FRA)

Schedule and Live Stream

Date Time TV Channel Streaming USA Sunday, Nov. 27 05:00 ET FS1, Telemundo Fox Sports site/app,

Telemundo Deportes site/app,

Peacock Canada Sunday, Nov. 27 05:00 EST CTV, TSN,

RDS (French) CTV site/app,

TSN site/app,

RDS app UK Sunday, Nov. 27 10:00 GMT ITV 1,

STV (Scotland) ITV Hub / ITVX,

STV Player (Scotland) Australia Sunday, Nov. 27 21:00 AEDT SBS SBS On Demand India Sunday, Nov. 27 15:30 IST Sports18 Voot, JioTV Hong Kong Sunday, Nov. 27 18:00 HKT Now TV (Ch. 616, 618) Now TV

Starting Lineups

Japan possible starting lineup:

Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano

Costa Rica possible starting lineup:

Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras

Belgium vs. Morocco

Match Officials

Referee: César Ramos (MEX) Assistant Referee 1: Alberto Morin (MEX) Assistant Referee 2: Miguel Hernandez (MEX) Fourth Official: Yoshimi Tamashita (JPN) Reserve Assistant Referee: Neuza Back (BRA) Video Assistant Referee: Fernando Guerrero (MEX) Assistant Video Assistant Referee: Nicolas Gallo (COL) Offside Video Assistant Referee: Kathryn Nesbitt (USA) Support Video Assistant Referee: Armando Villarreal (USA) Standby Assistant Video Assistant Referee: Kyle Atkins (USA)

Schedule and Live Stream

Date Time TV Channel Streaming USA Sunday, Nov. 27 08:00 ET FS1,

Telemundo Fox Sports site/app,

Telemundo Deportes site/app,

Peacock Canada Sunday, Nov. 27 08:00 EST CTV, TSN 1/3/4,

RDS (French) CTV site/app,

TSN site/app,

RDS app UK Sunday, Nov. 27 13:00 GMT BBC One BBC iPlayer Australia Monday, Nov. 28 00:00 AEDT SBS SBS On Demand India Sunday, Nov. 27 18:30 IST Sports18 Voot, JioTV Hong Kong Sunday, Nov. 27 21:00 HKT Now TV (Ch. 616, 618) Now TV Malaysia Sunday, Nov. 27 21:00 MYT Astro, TV2, Unifi TV Astro GO Singapore Sunday, Nov. 27 21:00 SGT StarHub (Ch. 251/252),

Singtel TV Singtel TV GO, CAST,

StarHub TV+, MeWatch New Zealand Monday, Nov. 28 02:00 NZDT Prime TV,

Sky Sport 7 beIN Sky Go, Sky Sport NOW

Starting Lineups

Belgium possible starting lineup:

Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Onana, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

Morocco possible starting lineup:

Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Croatia vs. Canada

Match Officials

Referee: Andrés Matonte (URU) Assistant Referee 1: Nicolas Taran (URU) Assistant Referee 2: Martin Soppi (URU) Fourth Official: Kevin Ortega (PER) Reserve Assistant Referee: Jesus Sanchez (PER) Video Assistant Referee: Mauro Vigliano (ARG) Assistant Video Assistant Referee: Leodan Gonzalez (URU) Offside Video Assistant Referee: Gabriel Chade (ARG) Support Video Assistant Referee: Juliom Bascunan (CHI) Standby Assistant Video Assistant Referee: Diego Bonfa (ARG)

Schedule (Time, Date, and Venue)

Date Time TV Channel Streaming USA Sunday, Nov. 27 11:00 ET FS1, Telemundo fuboTV,

Fox Sports site/app,

Telemundo Deportes site/app,

Peacock Canada Sunday, Nov. 27 11:00 EST CTV, TSN,

RDS (French) CTV site/app,

TSN site/app,

RDS app UK Sunday, Nov. 27 16:00 GMT BBC One BBC iPlayer Australia Monday, Nov. 28 03:00 AEDT SBS SBS On Demand India Sunday, Nov. 27 21:30 IST Sports18 Voot, JioTV Hong Kong Monday, Nov. 28 00:00 HKT Now TV (Ch. 616, 618) Now TV Malaysia Monday, Nov. 28 00:00 MYT Astro, TV2,

Unifi TV Astro GO Singapore Monday, Nov. 28 00:00 SGT StarHub (Ch. 251/252),

Singtel TV Singtel TV GO, CAST,

StarHub TV+, MeWatch New Zealand Monday, Nov. 28 05:00 NZDT Prime TV,

Sky Sport 7 beIN Sky Go, Sky Sport NOW

Starting Lineups

Croatia possible starting lineup:

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Canada possible starting lineup:

Borjan; Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larin; David

Spain vs. Germany

Match Officials

Referee: Danny Makkelie (NED) Assistant Referee 1: Hessel Steegstra (NED) Assistant Referee 2: Jan de Vries (NED) Fourth Official: Istvan Kovacs (ROU) Reserve Assistant Referee: Vasile Marinescu (ROU) Video Assistant Referee: Paulus van Boekel (NED) Assistant Video Assistant Referee: Massimiliano Irrati (ITA) Offside Video Assistant Referee: Taleb Al Marri (QAT) Support Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA) Standby Assistant Video Assistant Referee: Mihai Artene (ROU)

Schedule (Time, Date, and Venue)

Date Time TV Channel Streaming USA Sunday, Nov. 27 14:00 ET FS1,

Telemundo Fox Sports site/app,

Telemundo Deportes site/app,

Peacock Canada Sunday, Nov. 27 14:00 EST TSN, RDS (French) TSN site/app,

RDS app UK Sunday, Nov. 27 19:00 GMT BBC One BBC iPlayer Australia Monday, Nov. 28 06:00 AEDT SBS SBS On Demand India Monday, Nov. 28 00:30 IST Sports18 Voot, JioTV Hong Kong Monday, Nov. 28 03:00 HKT Now TV (Ch. 616, 618) Now TV Malaysia Monday, Nov. 28 03:00 MYT Astro, Unifi TV,

TV2, Sukan RTM,

TV Okey Astro GO Singapore Monday, Nov. 28 03:00 SGT StarHub (Ch. 251/252),

Singtel TV Singtel TV GO, CAST,

StarHub TV+, MeWatch New Zealand Monday, Nov. 28 08:00 NZDT Sky Sport 7 beIN Sky Go, Sky Sport NOW

Starting Lineups

Spain possible starting lineup:

Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F. Torres, Asensio, Olmo

Germany possible starting lineup:

Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz